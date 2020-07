Campania: Rotondi, ‘Lega non supererà Fi’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia ala Camera, definisce “uno scenario improbabile” l’ipotesi che la Lega possa superare Forza Italia nelle elezioni regionali in Campania. “Il Gruppo parlamentare di Forza Italia -spiega in un’intervista a ‘Il Ciriaco’- esprime due liste e mezzo, quella di partito, quella democristiana e una parte della lista del presidente. Sommando gli eletti di queste liste, Forza Italia risulterà largamente maggioritaria rispetto alla Lega. Quindi non ci sarà nessun contro bilanciamento di forze nel centrodestra campano”. “Caldoro -afferma poi riferendosi al candidato presidente del centrodestra- è un socialista, un uomo del pentapartito, è uno di noi. Nel 2006 ... Leggi su calcioweb.eu

