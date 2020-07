A Madrid contagi Covid quintuplicati in una settimana. In virus infetta anche il calcio spagnolo (Di mercoledì 29 luglio 2020) La diffusione del coronavirus a Madrid si è quintuplicata in poco più di una settimana: lunedì 20 luglio il bilancio settimanale era a 269 casi di contagio, mentre martedì 28 è stato di 1.381, il che corrisponde ad un aumento del 413%. Lo riferisce El Pais. Dati che spiegano le nuove misure attuate dalla Comunidad de Madrid, che ha dichiarato obbligatorio l’uso della mascherina da giovedì per le persone con più di 6 anni in tutti gli spazi, aperti o chiusi.La misura fa parte di un pacchetto di nuovi provvedimenti, che comprende anche il divieto di assembramenti con più di 10 persone, mentre i ristoranti dovranno chiudere non più tardi dell′1.30 e saranno obbligati a registrare i clienti per ... Leggi su huffingtonpost

La notizia della positività al covid 19 del giocatore del Real Madrid Mariano Diaz preoccupa il Manchester City, prossima avversaria dei blancos in Champions league. Secondo il Daily Mail, il City è preoccupato per la positività di Mariano Diaz del Real Madrid.

L'ansia del Coronavirus torna ad attanagliare gran parte dell'Europa. Il turismo, da canto suo, sta attraversando una crisi senza precedenti, con un passivo tre volte peggiore rispetto al 2008.

