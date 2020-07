USA, indice Fed Richmond recupera a luglio (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – In recupero l’indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero, che si riporta in territorio positivo a luglio. L’indicatore che sintetizza lo stato dell’attività del distretto, ha recuperato a 10 punti dai -27 di giugno. Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia anche un recupero della componente delle consegne che si porta a +23 punti da -1 del mese precedente, mentre quella dei servizi si attesta a -14 punti da -28. Leggi su quifinanza

