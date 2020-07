“Un paese di seconda mano”: da un borgo immaginario Mauro Occhi racconta l’infantilismo civico che sciupa bellezza (Di martedì 28 luglio 2020) “Un paese di seconda mano” è il primo romanzo di Mauro Occhi, medico o grande osservatore della quotidianità e delle “cose” umane. Con ironia e talvolta sarcasmo presenta la storia di un paese immaginario Montescuro, focalizzandosi sulla vita della frazione “di sotto”, perché il paese, “di sopra” è diverso, migliore se è consentito al lettore dare un giudizio. La storia è avvincente e veloce, di quelle nelle quali ciascuno può ritrovare una sua esperienza: Montescuro di sotto potrebbe essere accogliente ma sceglie, per natura ostile e per pigra inettitudine, di essere ripiegato su sé stesso e di negarsi alle esperienze di chi arriva da fuori e ... Leggi su nuovasocieta

