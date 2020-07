‘Temptation Island’, Antonio Zequila contro Antonella Elia e Pietro Delle Piane: “Copione già scritto, si stanno usando a vicenda” (Di martedì 28 luglio 2020) E’ iniziata a bomba la nuova edizione di Temptation island Vip e non ha di certo deluso le aspettative dei telespettatori che speravano di vedere grande trash, soprattutto da alcuni personaggi del cast ricchissimo. In particolare, ad essere al centro dei riflettori in questo ultimo periodo, sono la temutissima showgirl Antonella Elia e il suo compagno, l’attore Pietro Delle Piane. I due avevano già dato spettacolo durante il percorso della Elia all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pietro era stato paparazzato con l’ex fidanzata mentre la compagna era reclusa all’interno della casa più spiata di Italia. Già allora, la coppia era stata criticata pesantemente per aver architettato tutto con lo scopo di fare ... Leggi su isaechia

Truthse32171671 : RT @CraxtonW: @chiossimanuela2 Ma tutto va bene...date alla gente Temptation Island dove quattro imbecilli piangono et voilà! Tutti i probl… - CraxtonW : @chiossimanuela2 Ma tutto va bene...date alla gente Temptation Island dove quattro imbecilli piangono et voilà! Tut… - jshebehid : Questa giornata merita di essere portata al termine solo per Temptation Island - 2911131 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 5 (2017): Sara Affi Fella lascia il fidanzato Nicola Panico - lafeshionblo : MA IN CHE SENSO QUELLA LÀ SI È FATTA LA PLASTICA CIOÉ RAGA LEI É VALERIA MARINI E QUESTO ANIME É PALESEMENTE TEMPTATION ISLAND -

