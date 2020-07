Spettatrice nota gonfiore sul collo della conduttrice del tg: “Fatti un controllo”. Lei scopre di avere un tumore (Di martedì 28 luglio 2020) È stato solo grazie all’occhio attento di una sua teleSpettatrice che ha scoperto di avere un tumore, intervenendo prima che si diffondesse ai linfonodi. È la storia di Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla, che – come riferisce la Bbc – ha deciso di raccontare su Twitter come il suo pubblico le abbia letteralmente salvato la vita. Dopo averla vista in onda al tg, una donna le ha infatti scritto questo messaggio: “Ti ho appena vista al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore, controlla la tua tiroide. Mi ricorda il mio collo. Il mio si è rivelato essere un cancro”. Preoccupata, Victoria ha deciso di fare dei controlli e così ha scoperto che anche lei aveva un tumore ... Leggi su ilfattoquotidiano

È stato solo grazie all’occhio attento di una sua telespettatrice che ha scoperto di avere un tumore, intervenendo prima che si diffondesse ai linfonodi. È la storia di Victoria Price, giornalista del ...

