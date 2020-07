Recovery Fund, Conte: “L’interlocuzione con il Parlamento sarà sostanziale, non solo formale” (Di martedì 28 luglio 2020) Prima riunione del Ciae sul Recovery Fund. Conte: “Non partiamo da zero”. ROMA – Si è svolta a Palazzo Chigi la prima riunione del Ciae sul Recovery Fund. Al vertice hanno preso parte tutti i ministri, ma anche il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, per iniziare il confronto sui soldi che saranno messi a disposizione nei prossimi mesi dall’Europa. Conte assicura: “Tempi strettissimi, lavoreremo ad agosto” Il premier Conte, come riportato dall’Adnkronos, nel suo intervento ha ricordato che i “tempi sono strettissimi e per questo lavoreremo anche ad agosto. Non partiamo da zero, abbiamo un piano di rilancio già elaborat con le forze di maggioranza …. La prima cosa che faremo sarà ... Leggi su newsmondo

“Dobbiamo presentare i progetti entro il 15 ottobre 2020 in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10% che è stata predisposta appunto per chi li presenta in questa prima fine ...

Recovery fund, Conte al Ciae: "Tempi strettissimi per cogliere un'occasione storica. Lavoreremo ad agosto"

Sostenibilità, attraverso un green act che si concretizza in 100 milioni di alberi da piantare in cinque anni e 5 miliardi di euro da investire in mobilità, efficienza energetica, economia circolare, ...

