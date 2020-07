Pioli: “Vogliamo raggiungere l’Europa League senza preliminari. Adesso è più semplice segnare” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza alla vigilia del match di Marassi, contro la Sampdoria. L’allenatore è tornato sulla sfida con l’Atalanta: “L’avversario ormai è di un livello molto alto e aver giocato alla pari ci fa piacere. Era la quinta partita in 15 giorni ma siamo stati squadra da inizio alla fine. Vogliamo fare il massimo nelle prossime due gare”. Un commento sulla Sampdoria: “Mancano ancora due partite, vogliamo chiudere al meglio. Le partite vanno giocare, affronteremo un avversario che sta bene fisicamente come noi e la squadra gioca serena. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro, servirà grande concentrazione. Le valutazioni precise sulla nostra stagione le faremo lunedì prossimo”. Adesso i gol arrivano più facilmente:”Questo ... Leggi su alfredopedulla

