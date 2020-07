Napoli. Maxi rogo tossico al campo rom: colonna di fumo nero invade la città (Di martedì 28 luglio 2020) Napoli. Maxi rogo tossico al campo rom, colonna di fumo visibile a dicene di chilometri. È in corso un rogo di grandi dimensioni nei pressi del campo rom di via Mastellone a Ponticelli. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine: non si segnalano, almeno al momento, vittime o feriti. La colonna di fumo, alta … L'articolo Napoli. Maxi rogo tossico al campo rom: colonna di fumo nero invade la città Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, ipotesi maxi premio in caso di impresa riuscita contro il Barcellona - news24_napoli : Sportmediaset – Ibrahimovic, richiesta maxi per il rinnovo. Trattativa al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, ipotesi maxi premio in caso di impresa riuscita contro il Barcellona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, ipotesi maxi premio in caso di impresa riuscita contro il Barcellona - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, ipotesi maxi premio in caso di impresa riuscita contro il Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Maxi Politano, spunta il maxi tattoo: un ghepardo sulla schiena per il giocatore del Napoli Sky Sport Maxi furto al Maggiore di farmaci anti-tumorali, arrestati 4 cittadini residenti a Napoli

Con il volto nascosto da passamontagna, i malviventi hanno forzato porte e finestre, fino a raggiungere il magazzino refrigerato in cui erano conservati i medicinali. Uno dei… Leggi ...

Rissa a Pollena Trocchia: uomo massacrato dal branco per difendere una ragazza

Maxi-rissa in piazza a Pollena Trocchia: la vittima voleva difendere una ragazza ma è stato aggredito dal branco. Tutto sembra sia cominciato per futili motivi, stante al racconto di alcuni presenti p ...

