Mickey Rourke contro Elon Musk: “Sfidi Johnny Depp? Ho un’idea migliore, prova a picchiare me. Scommettiamo 200mila dollari a testa” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo aver definito Robert De Niro un “fottuto piagnucolone”, Mickey Rourke si è scagliato contro Elon Musk, il visionario imprenditore fondatore di Tesla, invitandolo a farsi sotto, con tanto di scommessa sul vincitore. Tutto nasce dalle rivelazioni fatte in tribunale a Londra nel corso del processo tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard: uno dei testimoni della difesa dell’attore ha dichiarato infatti di aver visto più volte Musk nell’appartamento della coppia, in concomitanza con la comparsa dei lividi sul volto dell’attrice. In più, nel corso del procedimento è stato letto un sms in cui Johnny Depp minacciava di tagliare il pene di ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Mickey Rourke contro Elon Musk: “Sfidi Johnny Depp? Ho un’idea migliore, prova a picchiare me. Scommettiamo 200mila… - Platt83 : Ferruccio Amendola che doppia Mickey Rourke su iris... Non ce la faccio, quella voce è Al Pacino per me ????? - LenaLizard : Mickey Rourke doppiato da Robert De Niro ...?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? L’anno del dragone, su Iris il film di Michael Cimino con Mickey Rourke - zazoomblog : Stasera in tv 27 luglio 2020 L’anno del dragone con Mickey Rourke - #Stasera #luglio #L’anno #dragone -

Ultime Notizie dalla rete : Mickey Rourke Mickey Rourke difende Johnny Depp contro Elon Musk: “Posso farti il c*lo” LaScimmiaPensa.com Mickey Rourke contro Elon Musk: “Sfidi Johnny Depp? Ho un’idea migliore, prova a picchiare me. Scommettiamo 200mila dollari a testa”

Dopo aver definito Robert De Niro un “fottuto piagnucolone”, Mickey Rourke si è scagliato contro Elon Musk, il visionario imprenditore fondatore di Tesla, invitandolo a farsi sotto, con tanto di scomm ...

L'anno del dragone, Cimino affidò la sceneggiatura a Oliver Stone dopo aver letto Platoon

Questa sera su IRIS alle 21:00 verrà riproposto L'anno del dragone, splendido noir diretto dal due volte Premio Oscar Michael Cimino, con protagonista Mickey Rourke. Cimino fu corteggiato per la regia ...

Dopo aver definito Robert De Niro un “fottuto piagnucolone”, Mickey Rourke si è scagliato contro Elon Musk, il visionario imprenditore fondatore di Tesla, invitandolo a farsi sotto, con tanto di scomm ...Questa sera su IRIS alle 21:00 verrà riproposto L'anno del dragone, splendido noir diretto dal due volte Premio Oscar Michael Cimino, con protagonista Mickey Rourke. Cimino fu corteggiato per la regia ...