Inter | Sensi | “Con Conte concentrazione al massimo Tifosi? Loro affetto da pelle d’oca | la più grande soddisfazione…”

Inizierà oggi con due anticipi la 37esima giornata del campionato di Serie A 2019-20.Tra i match più attesi quello del "Meazza" tra Inter e Napoli, in programma questa sera alle 20:45. Sfida, a poche ore dalla quale, il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi ha parlato della sua stagione soffermandosi inoltre su svariati altri temi caldi durante un'Intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club. "Ho sempre creduto nelle mie potenzialità, ma c'è molta più soddisfazione nel guadagnarsi un traguardo come l'Inter un pezzetto dopo l'altro: ti fa capire che te lo sei meritato. Non mi aspettavo un inizio così ma soprattutto non mi aspettavo di vedere da subito i Tifosi indossare la maglia con il mio nome: è un qualcosa che mi fa venire la

