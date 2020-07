Inter-Napoli, Gattuso nel post partita: “Fatto quello che era nella nostra mente, ma senza segnare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gennaro Gattuso nel post partita di Inter-Napoli, match della trentasettesima giornata di Serie A L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso al termine del match perso contro l’Inter per 2 a 0 e valevole per la diciottesima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘San Siro’ ai microfoni di Sky Sport. Bisogna buttarla dentro, se non lo fai fai fatica. Oggi abbiamo fatto una buona partita rispetto alla Coppa Italia, abbiamo privato a giocare ma facevano grande pressione. La squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol”. Gattuso.Napoli.2019.20.abbraccia.allan.1080×6481Oggi poteva essere un test ... Leggi su intermagazine

