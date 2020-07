Inter-Napoli, Conte nel post partita: “Oggi partita importante per il futuro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Antonio Conte nel post partita di Inter-Napoli, match della trentasettesima giornata di Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro il Napoli per 2 a 0 e valevole per la diciottesima giornata di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘San Siro’ ai microfoni di Sky Sport. A meno tre punti dall’Inter del Triplete, il processo di crescita continua. Ha visto qualcosa di Interessante in tal senso?“Sicuramente. Oggi abbiamo vinto contro una squadra forte, l’unica che ha saputo dare fastidio alla Juventus negli anni, con una rosa di giocatori forti implementata da gente di qualità ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - AlfredoPedulla : #Smalling: sondaggi di #jJuve, #Inter e #Napoli. Ma lui continua ad aspettare la #Roma - Notiziedi_it : Inter-Napoli finisce 2-0, azzurri con la testa al Camp Nou - NapoliSoccerNET : Il commento di Inter-Napoli: un buon Napoli perde al San Siro contro l'Inter #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli… -