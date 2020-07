Inter, Moratti: «Non se avrei preso Marotta e Conte» (Di martedì 28 luglio 2020) Massimo Moratti ha parlato di Giuseppe Marotta e Antonio Conte, dirigente e allenatore dell’Inter Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della scelta del club nerazzurro di puntare su Giuseppe Marotta e Antonio Conte. «Marotta e Conte? Non se se li avrei presi…. Non sono più il presidente da tempo ma devo dire che Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri. L’allenatore sta facendo molto bene, l’anno prossimo farà meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

