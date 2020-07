Inter, Marotta dice la sua su Messi e rivela: “Riscatto di Sanchez? Difficile…” (Di martedì 28 luglio 2020) L'immagine di Messi proiettata sul Duomo ha completamente mandato in delirio i tifosi nerazzurri. La trovata commerciale di una tivù cinese nel presentare il match tra Inter e Napoli potrebbe essere Interpretata come un segnale di mercato, ma Marotta prima del match contro il Napoli ha spento i sogni dei fans.LE PAROLE DI Marottacaption id="attachment 759853" align="alignnone" width="300" Marotta Inter (getty images)/captionIntervistato da SkySport l'amministratore delegato ha parlato così del possibile arrivo dell'argentino: "Oggi gli investimenti fatti vertono a dar continuità. E questa continuità arriva con una programmazione, un modello vincente. Ci sono delle linee guide che gli azionisti ci stanno dando. E' un ... Leggi su itasportpress

FcInterNewsit : Tonali-Inter, dirittura d'arrivo: Cellino dirà sì ai 35 milioni di Marotta, ma chiederà uno sforzo ai nerazzurri - Corriere : Moratti: «Conte e Marotta? Non so se li avrei presi. Juve 38 scudetti? Sono distratti...» - Gazzetta_it : #Moratti: '#Conte e #Marotta non so se li avrei presi. #Messi all'#Inter? A volte i sogni...' - StefanoDonati27 : Le cronache dell’epoca raccontavano di un Marotta molto scettico sull’aspetto economico dell’operazione CR7. Il pen… - Pall_Gonfiato : #Inter, #Marotta su #Messi: 'Operazione difficile' -