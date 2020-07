Incidente mortale a Fuorigrotta: muore ragazzo di 21 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Incidente mortale tra scooter ieri a Fuorigrotta, quartiere di Napoli. Perde la vita un ragazzo di 21 anni, sbalzato dalla sella dopo lo scontro e volato a metri di distanza. Ultimi tre giorni drammatici a Napoli e provincia. Se domenica una bambina di undici anni è affogata nella piscina di un hotel a Ercolano mentre ieri a Portici si è registrato un omicidio-suicidio, sempre ieri sera nel capoluogo campano si registra l’ennesima vittima. Si tratta di Giuseppe Romagnuolo, ragazzo di 21 anni che è rimasto ucciso a seguito di uno scontro tra due scooter a Fuorigrotta. Ferito in modo serio anche l’altro conducente, trasportato in ospedale e tenuto sotto osservazione. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su bloglive

Clau64Claudio : Roma Capitale Mondiale dell'inefficenza amministrativa locale ! Incidente mortale sulla Tiburtina: Ama non pulisce… - giusyutano : RT @TgrMolise: Terzo incidente #mortale in 24 ore, nello schianto tra due auto a #Monteroduni (IS) muore giovane di 20 anni @TgrRai @alupo6… - Voci_di_Citta : Articolo modificato: Catania, incidente mortale vicino la Cittadella Universitaria - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Il giallo della Bmw coinvolta nell’incidente mortale: sparita e poi ritrovata nella notte - Voci_di_Citta : Nuovo articolo: Catania, incidente mortale vicino la Cittadella Universitaria -