Il mito di Ellen DeGeneres inizia a crollare? Si indaga sul suo show per razzismo e intimidazioni (Di martedì 28 luglio 2020) Ellen DeGeneres è stata a lungo – ed è ancora, per alcuni – una figura di riferimento per la comunità LGBTQ statunitense e internazionale, dai tempi del coming out nella sitcom Ellen e nella vita reale agli anni trascorsi a costruire l'impero dell'Ellen DeGeneres show sul mantra be kind, letteralmente siate gentili. E pur essendo stato messo in discussione più volte, quest'ideale di impalpabile serenità, accettazione e apertura all'altro è sembrato resistere abbastanza facilmente alle esternazioni di persone che nel tempo se ne sono sentite tradite. Perlomeno fino a qualche giorno fa, quando Telepictures e WarnerMedia, rispettivamente produttore e distributore dell'Ellen DeGeneres ...

