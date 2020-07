I tram 2 e 19 a Milano si vestono con i colori del territorio prealpino (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo gli spot pubblicitari, ora le carrozze sferraglianti dei tram della metropoli. L'impegno di Camera di Commercio per la valorizzazione di Varese e il suo territorio si arricchisce di una nuova ... Leggi su ilgiorno

giorgiodouglas : Prendere il 9 ( sirietto) è una vera tortura #atm #milano ma chi lo ha progettato? Ogni partenza e fermata si cade,… - 6xW_a : RT @GreatWarGroup: Italian workmen linking Milan’s trans to railway lines to move wounded men through the city more easily #WW1 #GWG Operai… - Frioacero : RT @GreatWarGroup: Italian workmen linking Milan’s trans to railway lines to move wounded men through the city more easily #WW1 #GWG Operai… - Jefflet : RT @GreatWarGroup: Italian workmen linking Milan’s trans to railway lines to move wounded men through the city more easily #WW1 #GWG Operai… - djcopio : RT @GreatWarGroup: Italian workmen linking Milan’s trans to railway lines to move wounded men through the city more easily #WW1 #GWG Operai… -

Ultime Notizie dalla rete : tram Milano I tram 2 e 19 a Milano si vestono con i colori del territorio prealpino IL GIORNO I tram 2 e 19 a Milano si vestono con i colori del territorio prealpino

Dopo gli spot pubblicitari, ora le carrozze sferraglianti dei tram della metropoli. L’impegno di Camera di Commercio per la valorizzazione di Varese e il suo territorio si arricchisce di una nuova ini ...

Almanacco del 28 Luglio

E’ il 210° giorno dell’anno, 30ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 158 giorni. A Roma il sole sorge alle 05:00 e tramonta alle 19:33 (ora solare) A Milano il sole sorge alle 05:02 e tramonta alle ...

Dopo gli spot pubblicitari, ora le carrozze sferraglianti dei tram della metropoli. L’impegno di Camera di Commercio per la valorizzazione di Varese e il suo territorio si arricchisce di una nuova ini ...E’ il 210° giorno dell’anno, 30ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 158 giorni. A Roma il sole sorge alle 05:00 e tramonta alle 19:33 (ora solare) A Milano il sole sorge alle 05:02 e tramonta alle ...