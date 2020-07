Hakimi guarda l’Inter dal divano di casa. Ecco il post su instagram (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il nuovo calciatore dell’Inter, arrivato dal Real Madrid in estate, in attesa di indossare la maglia nerazzurra e ritrovarsi con i suoi nuovi compagni è pronto a sostenere la sua nuova squadra dal divano da casa. Achraf Hakimi attraverso una storia su instagram ha documentato, seduto comodamente disteso, come guarda la partita dei nerazzurri poi vinta contro il Napoli. Foto: screenshot profilo instagram L'articolo Hakimi guarda l’Inter dal divano di casa. Ecco il post su instagram proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L’Inter sta affrontando il Napoli a San Siro e conduce per 1-0 grazie alla rete di D’Ambrosio. Tra i tanti tifosi che stanno guardando la partita c’è anche il nuovo acquisto del club nerazzurro, Achra ...

