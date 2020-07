Guida TV: programmi di stasera, martedì 28 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 28.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Sorelle Fiction RAI2 Squadra Speciale Cobra 11 Serie TV RAI3 Bodyguard Serie TV RETE4 Giù al Nord Film CANALE5 Temptation Island Reality Show ITALIA1 Chicago PD Serie TV LA7 In Onda Attualità REALTIME Il ragazzo di 380 chili Docureality CIELO Il bandino corso Film TV8 Il tesoro dell’Amazzonia Film NOVE I Mitici – Colpo grosso a Milano Film Leggi su ascoltitv

