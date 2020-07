Cuphead disponibile su PS4: il trailer (Di martedì 28 luglio 2020) Per anni è stato uno dei fiori all’occhiello della produzione Microsoft, ora è pronto a sbarcare su PS4. Cuphead, sviluppato da Studio MDHR, da oggi è finalmente disponibile sulla console di Sony. I rumors sono stati quindi confermati: tutti i possessori di Playstation potranno immergersi nelle ambientazioni anni ‘30. Grafica a cartoon, difficoltà elevata e stile da vendere. Così Cuphead è diventato uno dei titoli più apprezzati del catalogo Xbox e Pc. Uscito successivamente anche per Switch, il gioco è disponibile già da oggi su Playstation 4. Un bell’annuncio per tutti i fan del gioco che non hanno avuto la possibilità di provarlo finora. Adesso è possibile farlo. Di seguito il trailer di lancio: L'articolo ... Leggi su italiasera

PlayStationIT : Cuphead è disponibile da oggi su #PS4 - badtasteit : #Cuphead è già disponibile ufficialmente sul PlayStation Store! - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Dopo le indiscrezioni, ecco la conferma di @StudioMDHR. #Cuphead su PlayStation 4 è ufficiale, ecco il #trailer di lanc… - rossi20_rossi : RT @PlayStationIT: Cuphead è disponibile da oggi su #PS4 - GamingToday4 : Cuphead è disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio -