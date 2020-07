“Carcere. Idee, proposte e riflessioni”: Ciambriello presenta il suo libro (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Carcere è l’anagramma di cercare, cercare per ricostruire, per ritrovarsi, per seguire una strada che è tracciata anche dalla Costituzione: assumersi le responsabilità, per trovare se stessi, rispettando i diritti delle persone”, con queste parole Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti, spiega il suo libro. Intitolato “Carcere. Idee, proposte e riflessioni” edito da Rogiosi, il libro di Ciambriello sarà presentato oggi alle ore 18 presso la sede del circolo Acli “Orizzonti“, in via Tropeano a Rione Alto. “Parleremo, ancora una volta, di pena, detenzione, diritti delle persone private della libertà, di dignità umana” ... Leggi su anteprima24

BieVds : RT @luciovillani80: Narges Mohammadi è in carcere in #Iran per le sue idee. Il regime vieta alle persone incarcerate le più basilari cure m… - S71Fran : RT @PaulLamanski: L essere fascista non è un opinione ma un reato. Ragion per cui, in un paese normale, i partiti fascisti dovrebbero esser… - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Auguste Blanqui, morto nel 1881, passò in carcere oltre 43 dei suoi 75 anni di vita, condannato per le idee rivoluzionarie… - lucmar6364 : RT @PaulLamanski: L essere fascista non è un opinione ma un reato. Ragion per cui, in un paese normale, i partiti fascisti dovrebbero esser… - Silvia94581613 : RT @PaulLamanski: L essere fascista non è un opinione ma un reato. Ragion per cui, in un paese normale, i partiti fascisti dovrebbero esser… -

Ultime Notizie dalla rete : “Carcere Idee Ungheria, Orban si prende i «pieni poteri». L’opposizione: è dittatura Il Sole 24 ORE