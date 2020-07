Canarie LIVE al BarnAut (Di martedì 28 luglio 2020) Venerdì 31 c'è un incontro da non perdere. Da ascoltare, vedere, vivere e godere fino all'ultima, elegante e delicata, nota. Siamo lieti di presentarvi Canarie in concerto per la nostra rassegna It's BARNing AUT. Partenze, approdi e di nuovo partenze, in compagnia di un duo che è esso stesso un viaggio verso mete sognanti ma concrete. Così lontane da risultare vicine. Un volo planando sulla ... Leggi su cataniatoday

fanpage : Regno Unito sconsiglia viaggia a Baleari e Canarie -

Ultime Notizie dalla rete : Canarie LIVE Canarie LIVE al BarnAut CataniaToday Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Trump assicura: “Vaccino in tempi record”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 27 luglio. Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono stati 170, in calo dunque rispetto a domenica, e 5 le vit ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 27 luglio. Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono stati 170, in calo dunque rispetto a domenica, e 5 le vit ...