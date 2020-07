Benevento, voto in Consiglio Comunale. Martusciello: “Enorme prova di debolezza di Mastella” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continuano le frizioni tra il co-coordinatore di Forza Italia Benevento Fulvio Martusciello e il sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella. Stavolta l’oggetto della polemica è il voto tenutosi nella giornata di ieri in Consiglio Comunale. Secondo Martusciello si è trattato di “un’enorme prova di debolezza da parte di Mastella”. “La consiliatura volge al termine. Il voto di ieri è la prova che Mastella sindaco – ha continuato l’europarlamentare azzurro – ha i giorni contati e si trascinerà in una lenta ma inesorabile agonia”. L'articolo ... Leggi su anteprima24

