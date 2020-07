Azzolina su Didattica Digitale Integrata: Presto Linee Guida Specifiche (Di martedì 28 luglio 2020) Lucia Azzolina, Ministra dell’istruzione, espone alla Camera le misure per l’avvio del nuovo anno scolastico. Tra gli argomenti presi in considerazione figura anche la Didattica Digitale Integrata. “Nel documento per la pianificazione della ripresa delle attività scolastiche, educative e formative è stata prevista l’adozione di Specifiche Linee Guida per l’utilizzo della Didattica Digitale Integrata” afferma Azzolina. La Ministra prosegue, specificando che la Didattica Digitale è un potente strumento didattico e, in merito alle misure, conclude: “Si tratta di un documento già pronto che ... Leggi su youreduaction

LegaSalvini : AZZOLINA PROVA I BANCHI DA 300€ L'UNO: 'FONTE DI INNOVAZIONE DIDATTICA' #Azzolinabocciata - orizzontescuola : Ritorno in classe, Azzolina: “Presto novità sulla didattica digitale” - FI_NewSs : RT @gigicasciello: Ora in aula alla Camera per l’informativa urgente della ministra Azzolina sulla riapertura dell’anno scolastico con la d… - GruppoFICamera : RT @gigicasciello: Ora in aula alla Camera per l’informativa urgente della ministra Azzolina sulla riapertura dell’anno scolastico con la d… - gigicasciello : Ora in aula alla Camera per l’informativa urgente della ministra Azzolina sulla riapertura dell’anno scolastico con… -