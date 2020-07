Attenzione, METEO capovolto i primi di Agosto! (Di martedì 28 luglio 2020) Novità clamorose. Se dovesse veramente realizzarsi ciò che lasciano intendere i modelli previsionali, le condizioni METEO subirebbero un vero e proprio stravolgimento nella prima settimana di agosto. Abbiamo parlato, appena ieri, dell’eventuale ondata di caldo. L’abbiamo definita come la più lunga e intensa ondata di calore dell’Estate ma a quanto pare non andrà tutto liscio. L’Oceano Atlantico non sembra voler abdicare così facilmente e potrebbe riuscire a infilare una massa d’aria fresca all’interno della struttura anticiclonica. Inizio agosto, cambia tutto: temperature in calo. Lo si vede tanto nel modello americano GFS quanto in quello europeo ECMWF. Essendo in due, tra l’altro i due modelli considerati più affidabili in assoluto, un po’ di verità ... Leggi su meteogiornale

GioCo1950 : Meteo Veneto, stato di attenzione per forti temporali in montagna - VicenzaPiu_com : Meteo Veneto, stato di attenzione per forti temporali in montagna - AnvvfcVicovaro : ?? Attenzione alle alte temperature previste per questi giorni.???? #Meteo #MeteoLazio - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - ATTENZIONE, FURIOSA SCARICA di #TEMPORALI in arrivo, ecco quando e le ZONE COLPITE - ilgiornalelocal : ATTENZIONE #Meteo, in #Campania ondata di calore per tre giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione METEO Meteo: PROSSIME ORE, un po' più Caldo, MA ATTENZIONE ai TEMPORALI veramente FORTI. Evoluzione fino a SERA iLMeteo.it L'occasione da non sprecare per sostenere l'occupazione

Tra gli interventi da finanziare con lo scostamento di bilancio da 25 miliardi su cui il governo cerca l'accordo in queste ore c'è anche un pacchetto di misure su lavoro e occupazione su cui questa ma ...

METEO ITALIA – ATTENZIONE, FURIOSA SCARICA di TEMPORALI in arrivo, ecco quando e le ZONE COLPITE

Dopo la fase di violento maltempo che ha caratterizzato la scorsa settimana una parte del nostro Paese e in special modo le regioni settentrionali, con nubifragi che hanno causato l’esondazione del fi ...

Tra gli interventi da finanziare con lo scostamento di bilancio da 25 miliardi su cui il governo cerca l'accordo in queste ore c'è anche un pacchetto di misure su lavoro e occupazione su cui questa ma ...Dopo la fase di violento maltempo che ha caratterizzato la scorsa settimana una parte del nostro Paese e in special modo le regioni settentrionali, con nubifragi che hanno causato l’esondazione del fi ...