Aprilia, 53enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (Di martedì 28 luglio 2020) In data 28 luglio 2020, in Aprilia (LT), i Carabinieri del locale Reparto Territoriale, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.C.53 enne del luogo. Il prevenuto nel corso di una perquisizione personale e veicolare, è stato travato in possesso di 115 gr di cocaina. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di domani. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

