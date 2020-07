Violentata mentre fa jogging: fermato 32enne gambiano (Di lunedì 27 luglio 2020) Valentina Dardari Stava correndo sulla pista ciclabile di La Spezia. La vittima è caduta e si è fratturata una costola. L’aggressore è un irregolare Un’altra donna Violentata da un uomo irregolare nel nostro paese. La vittima, 57enne, è stata aggredita a La Spezia, mentre stava facendo jogging sulla pista ciclabile sita in via dei Pioppi. A usarle violenza sarebbe stato un 32enne gambiano, risultato clandestino sul territorio nazionale. Il presunto colpevole è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante, diretta dal funzionario Lorenzo Mulas, in seguito ad alcune ricerche e grazie all’identikit fornito dalla vittima e dai suoi soccorritori, persone intervenute per prestarle aiuto. Durante la colluttazione la donna si sarebbe infatti ... Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : La Spezia, violentata mentre fa jogging: fermato un 32enne #LaSpezia - TgrRai : #LaSpezia. Violentata mentre fa jogging su una pista ciclabile. Fermato dalla @poliziadistato il presunto aggresso… - Corriere : La Spezia, aggredita e violentata mentre fa jogging: un fermato - Luciana12827144 : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, violentata mentre fa jogging: fermato un 32enne #LaSpezia - GiuseppeEvangeo : RT @francescatotolo: La donna stava correndo lungo la pista ciclabile, nel quartiere di Pegazzano di #LaSpezia: il presunto aggressore, un… -