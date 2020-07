Valorant, i problemi del netcode possono portare a comportamenti scorretti da parte dei giocatori (Di lunedì 27 luglio 2020) I server a 128 tick di Valorant sono decisamente apprezzati dai giocatori. Nonostante ciò, il netcode presenta ancora alcuni difetti. Una parte di questi possono essere considerati accidentali, ma in altri casi la situazione sembra essere diversa. Valorant ha ottenuto un certo vantaggio sui suoi concorrenti fin dall’inizio, annunciando già al momento del rilascio una caratteristica molto amata: i server a 128 tick rate, appunto. Il tick rate è la frequenza attraverso cui il server di un titolo informa gli utenti degli aggiornamenti sullo stato del gioco, ed è pensato per garantire un’esperienza di gioco uniforme e coerente. Va da sè che maggiore è il tick rate, più evidente sarà il raggiungimento di questo ... Leggi su esports247

L'errore 39 di Valorant è molto fastidioso: in questo articolo vi spieghiamo che cos'è a causarlo, e anche come risolverlo. Valorant è sicuramente uno dei titoli "caldi" dell'estate 2020: l'FPS in pri ...