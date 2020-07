Utile in crescita per Acquedotto Pugliese, sfiora i 30 milioni (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Assemblea degli azionisti dell’Acquedotto Pugliese (AQP) ha approvato il report integrato 2019. L’Utile netto è cresciuto fino a 29,5 milioni di euro con un incremento del 31% rispetto all’anno precedente. abr/mrv/red L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Semestrale imbottita di segni positivi per Italgas. La quotata ha mandato archivio il primo semestre con un incremento sia dei ricavi che del Margine Operativo Lordo. Nel dettaglio i ricavi di Italgas ...

Omotransfobia. Lettera aperta di associazioni ai parlamentari

On.li deputati e senatori, ci rivolgiamo a Voi da esperienze associative e personali di condivisone della sofferenza e del dolore. Per questo pensiamo di essere fra i più sensibili nel voler difendere ...

