Traffico Roma del 27-07-2020 ore 11:30 (Di lunedì 27 luglio 2020) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati a questo appuntamento diversi chilometri in coda sul Raccordo Anulare nel tratto Ardeatina Pontina direzione Fiumicino la causa un incidente disagi per incidente in via di Tor Vergata incidente e code in prossimità della via Tuscolana mentre un incidente tra la via Cristoforo Colombo e via Wolf Ferrari potrebbe provocare ripercussioni disagio invece per lavori in corso sulla via dei Castelli Romani tra Pomezia e Santa Palomba sulla via Ardeatina lavori Dopo il raccordo code a tratti entrando a Roma e con i lavori in via di Tor Bella Monaca ci sono difficoltà di circolazione sulla via Casilina nella zona di Torre Gaia al momento decisamente minori disagi a causa del Traffico in via Cilicia abbiamo orari tamenti Eco dei dire San Giovanni nel ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra Pontina e Via Appia > Interna #luceverde #Lazio - TrafficoA : Frosinone-Ceprano - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 1 km tra Frosinone e Ceprano per Traffico Congestionato - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svi… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Ponte Genova San Giorgio

Dopo i collaudi della scorsa settimana, a Genova proseguono i test di verifica del nuovo Ponte San Giorgio. I camion da 50 tonnellate utilizzati per le prove di carico del viadotto sono stati spostati ...

Esodo estivo, Pontina, Aurelia e direttrici verso l'Abruzzo: ecco la mappa delle previsioni del traffico

Bollino rosso per quasi tutti i weekend di agosto. Pontina, Aurelia e le direttrici verso l'Abruzzo intasate, picco tra il 7 e il 9 agosto. Ecco le maggiori criticità previste dal Piano dei servizi pe ...

Dopo i collaudi della scorsa settimana, a Genova proseguono i test di verifica del nuovo Ponte San Giorgio. I camion da 50 tonnellate utilizzati per le prove di carico del viadotto sono stati spostati ...Bollino rosso per quasi tutti i weekend di agosto. Pontina, Aurelia e le direttrici verso l'Abruzzo intasate, picco tra il 7 e il 9 agosto. Ecco le maggiori criticità previste dal Piano dei servizi pe ...