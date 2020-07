Terremoto: scossa in Giappone [MAPPE e DATI] (Di lunedì 27 luglio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Giappone. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 10.46 ora locale (le 15.49 ora italiana). Il sisma ha avuto epicentro sulla costa, tra Nobeoka e Miyazaki, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in Giappone MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

