Sindaco Masci abbatte fontana, era usata per spaccio, centosinistra "Fatto gravissimo" (Di lunedì 27 luglio 2020) Pescara - Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, armato di martello e accompagnato da alcuni operai comunali, ha demolito due manufatti simbolo di incuria e delinquenza. "Quando ci vuole ci vuole - scrive il Sindaco sul suo profilo Facebook - Piazza Martiri Pennesi, manuFatto usato dagli spacciatori di droga come deposito. Strada Parco, fontana abbandonata da decenni e inutilizzabile, è usata come cassonetto dell'immondizia adesso non ci sono più". "Tra folate di vento e sferzate di sole, stamane il Sindaco ha distrutto a martellate una fontana dimenticata da tempo all'inizio della strada parco, giusto alle spalle del Palazzo Mezzopreti-Gomez, un luogo dedicato alla musica e all'armonia, oggi teatro di fracasso e di incitamenti grevi. Con ... Leggi su abruzzo24ore.tv

IlPrimatoN : Il primo cittadino pescarese, Carlo Masci, è già stato ribattezzato Carlo Martello... - davide14868 : RT @tempoweb: Il sindaco di #Pescara demolisce le fontane dei pusher [VIDEO] #droga #carlomasci #26luglio #video - ekuonews : Carrozzine determinate: ora il sindaco Masci picconerà anche le barriere architettoniche? - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il sindaco di #Pescara, Carlo Masci, prende a martellate una fontana e un manufatto. Il motivo? Il manufatto e la fontan… - PatimoStefano : Sindaco abbatte fontana: Masci, degrado da eliminare -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Masci VIDEO | Il sindaco Masci distrugge a martellate la fontana di via Silvio Pellico per il degrado [FOTO] IlPescara Pescara, sindaco distrugge a martellate due fontane: "Simbolo di degrado"

Carlo Masci, di Forza Italia, ha pubblicato su Facebook due video che lo riprendono mentre demolisce a colpi di martello due fontane della città, una in Piazza Martiri Pennesi e l’altra in Strada Parc ...

ELEZIONI: CENTRODESTRA VICINO A BARATRO SUMMIT AD ALTO RISCHIO, EFFETTO DOMINO?

AVEZZANO - È caos nel centrodestra abruzzese, senza bussola e davanti ad un bivio, in vista delle elezioni amministrative di settembre che vedono la coalizione spaccata nelle due competizioni piuù imp ...

Carlo Masci, di Forza Italia, ha pubblicato su Facebook due video che lo riprendono mentre demolisce a colpi di martello due fontane della città, una in Piazza Martiri Pennesi e l’altra in Strada Parc ...AVEZZANO - È caos nel centrodestra abruzzese, senza bussola e davanti ad un bivio, in vista delle elezioni amministrative di settembre che vedono la coalizione spaccata nelle due competizioni piuù imp ...