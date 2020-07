Sgombero di Castel Romano, Ass. 21 luglio: “Con norme Covid non è possibile a settembre” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sgombero di Castel Romano, Ass. 21 luglio: “Con norme Covid non è possibile a settembre” Lo Sgombero in programma per il mese di settembre nell’area F del campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina, non è consentito dalla normativa anti Covid. A sostenerlo è l’Associazione 21 luglio in una nota inviata oggi al sindaco di Roma Virginia Raggi e all’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti di Roma Capitale. L’Associazione, che si occupa di diritti umani con particolare riguardo alla comunità rom in Italia, sottolinea che la memoria di Giunta Capitolina adottata lo scorso 9 luglio, che prevede lo ... Leggi su tpi

