Serena Enardu, su Instagram tira fuori i ‘pianeti’. “Ma quanto sono?!” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Serena Enardu non si trattava affatto di buone nuove. Recentemente la famosa relazione con Pago (Pacifico Settembre) è giunta, per l’ennesima volta al capolinea. La coppia che si è fatta conoscere meglio partecipando a Temptation Island, e poi al GF Vip, è stata sempre protagonista di melodrammi, principalmente attribuiti all’ex volto di Uomini e Donne. Eppure, adesso l’opinione pubblica ha realizzato che anche il noto cantante, spesso passato come la vittima della situazione, non abbia del tutto la coscienza a posto. Pago ha persino scritto un libro nel quale ha raccontato le motivazioni della sofferta rottura con l’ex fidanzata con cui, tra alti e bassi, stava da circa sette anni. La loro storia non è subito nata sotto ai riflettori ma da un ... Leggi su tuttivip

infoitcultura : Temptation Island 7, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il commento di Serena Enardu - zazoomblog : Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro - #Temptation #Island: #rivelazioni - Alesnic88 : Ogni volta che metto un mi piace ad Alessandro Graziani su instagram non posso fare a meno di pensare a Serena Enar… - zazoomblog : Serena Enardu in gran forma: il bikini rosso accende la passione sul web! - #Serena #Enardu #forma: #bikini #rosso… - zazoomblog : Serena Enardu in gran forma: il bikini rosso accende la passione sul web! - #Serena #Enardu #forma: #bikini #rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu, su Instagram tira fuori i ‘pianeti’. “Ma quanto sono?!” TuttiVip Alessandro Graziani, flirt di Serena Enardu a 'Temptation', si è fidanzato: lei ha un cugino famosissimo, ecco chi è…

Il pallavolista al centro del gossip dopo il no di Giovanna Abate ha trovato l’amore Lei è una sportiva, famosa pistard e ciclista del team Trek-Segafredo Alessandro Graziani, flirt di Serena Enardu a ...

AlessandroGraziani: ecco chi è la fidanzata Letizia

Dopo le delusioni con Serena e Giovanna, Alessandro Graziani si è fidanzato con la bella ciclista Letizia Paternoster, cugina di un attore di Twilight ...

Il pallavolista al centro del gossip dopo il no di Giovanna Abate ha trovato l’amore Lei è una sportiva, famosa pistard e ciclista del team Trek-Segafredo Alessandro Graziani, flirt di Serena Enardu a ...Dopo le delusioni con Serena e Giovanna, Alessandro Graziani si è fidanzato con la bella ciclista Letizia Paternoster, cugina di un attore di Twilight ...