Scuola, un banco non può rivoluzionare la didattica. O meglio, non senza docenti preparati (Di lunedì 27 luglio 2020) Non ho mai capito perché gli studenti a Scuola debbano stare scomodi, seduti su sedie di legno che dopo sei ore di Scuola ti distruggono il culo. Il dibattito nato in queste ore sull’introduzione di 1,5 milioni di sedute innovative nelle scuole superiori e medie mi ha permesso di tornare ad una riflessione banale e semplice che ho fatto più volte: perché i nostri bambini e ragazzi devono sopportare la tortura di stare ore ed ore senza un cuscino o senza una seduta a poltroncina che renda la vita scolastica più confortevole? Da maestro più volte ho proposto ai miei alunni di portarsi un cuscino se lo desiderassero perché non sopportavo l’idea di far lezione davanti ad allievi incomodi. Per conquistare e tenere l’attenzione l’arredamento scolastico ha la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : QUESTIONE BANCHI 'Non ho mai capito perché gli studenti a scuola debbano stare scomodi...' @alexcorlazzoli - clikservernet : Scuola, un banco non può rivoluzionare la didattica. O meglio, non senza docenti preparati - Noovyis : (Scuola, un banco non può rivoluzionare la didattica. O meglio, non senza docenti preparati) Playhitmusic - - embarrassing_p : RT @pestapere: Sto proprio invecchiando: fino a ieri pensavo che un banco di scuola adeguato ai tempi, più che le rotelle, dovesse avere un… - rostokkio : RT @pestapere: Sto proprio invecchiando: fino a ieri pensavo che un banco di scuola adeguato ai tempi, più che le rotelle, dovesse avere un… -