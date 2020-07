Salvini diventa No-Mask e il virologo Pregliasco ammonisce: 'Non si può fare a meno della mascherina' (Di lunedì 27 luglio 2020) Un estremista di destra non la vuole indossare. E tanti lo seguono, perché a destra la scienza è considerata una nemica e non si può perdere tempo con con lockdown o misure che anellino la libertà di ... Leggi su globalist

Dobbiamo ancora usare la mascherina? "Sì, non se ne può ancora fare a meno: penso che debba diventare un po' come gli occhiali da sole, da portare con noi e usare quando serve. Ovvero nei luoghi chius ...

Salvini diventa No-Mask e il virologo Pregliasco ammonisce: "Non si può fare a meno della mascherina"

Un estremista di destra non la vuole indossare. E tanti lo seguono, perché a destra la scienza è considerata una nemica e non si può perdere tempo con con lockdown o misure che anellino la libertà di ...

