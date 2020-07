Protocollo Sicurezza: Mascherina Obbligatoria per chi Entra a Scuola (Di lunedì 27 luglio 2020) La bozza del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e sindacati per garantire la Sicurezza a Scuola riporta che è “obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di DPI“, ovvero la Mascherina. Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, viene specificato che “il Comitato Tecnico Sanitario si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di DPI da parte degli studenti”. “In considerazione delle diverse realtà scolastiche, sarà necessaria la predisposizione di specifici regolamenti a cura del Dirigente scolastico” continua la bozza. “Il Dirigente scolastico deve ... Leggi su youreduaction

Assolombarda : Oggi #27luglio il Direttore Generale #Assolombarda @aascarabelli ha firmato il protocollo con istituzioni e enti de… - Gianluca_Mannu : RT @stefanoboni59: Firma protocollo “Economia Circolare, gestione dei rifiuti e criticità Covid- 19”. Importante tappa per mettere al cent… - panchetti101 : RT @stefanoboni59: Firma protocollo “Economia Circolare, gestione dei rifiuti e criticità Covid- 19”. Importante tappa per mettere al cent… - infoitinterno : Ritorno in classe, obbligatoria la mascherina per chiunque entri a scuola. Bozza protocollo di sicurezza - gabrielebrogi3 : RT @stefanoboni59: Firma protocollo “Economia Circolare, gestione dei rifiuti e criticità Covid- 19”. Importante tappa per mettere al cent… -