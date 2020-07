Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) : date e partite in programma La Serie A 2019/20 si appresta a vivere la 37ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Registrati su Super6 e fai il Tuo pronostico gratis 37ª Giornata (28-29 luglio 2020) Martedì 28 luglio 2020 Ore 19.30, PARMA-ATALANTA (DAZN) Ore 21.45, INTER-NAPOLI (SKY) Mercoledì 29 luglio 2020 Ore 19.30, VERONA-SPAL (DAZN) Ore 19.30, LAZIO-BRESCIA (SKY) Ore 19.30, SAMPDORIA-MILAN (SKY) Ore 19.30, SASSUOLO-GENOA (SKY) Ore 19.30, UDINESE-LECCE (SKY) Ore 21.45, CAGLIARI-JUVENTUS (DAZN) Ore 21.45, FIORENTINA-BOLOGNA (SKY) Ore ... Leggi su calcionews24

La Juventus ha battuto la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato, centrando il suo nono Scudetto consecutivo. Dalle parti dell’Allianz Stadium, tuttavia, si pensa già alla prossima stagione, per pr ...

Sono fermi nei depositi da tre settimane i bus della Ctp, con la provincia a nord di Napoli lasciata completamente a piedi. La paralisi è legata alla mancata corresponsione della retribuzione di giugn ...

