Pesaro, positivo al Covid va a cena con ex compagni di classe: 6 contagiati e 70 in isolamento (Di lunedì 27 luglio 2020) Pesaro, positivo al Covid va a cena con ex compagni di classe. Nuovo mini focolaio di Coronavirus a Montecopiolo, in provincia di Pesaro Urbino: un 42enne, positivo al nuovo virus, ha partecipato ad una cena con gli ex compagni di classe in un locali privato. Sei persone risultano contagiate, altri tre soggetti, i cui tamponi hanno dato esito indefinito, manifestano sintomi riconducibili all’infezione da Sars-CoV-2 e altre 70 persone finite in isolamento. Nuovo mini focolaio di Coronavirus a Montecopiolo, in provincia di Pesaro Urbino, al confine tra Marche ed Emilia Romagna. Un 42enne, risultato positivo al tampone a cui si era sottoposto a ... Leggi su limemagazine.eu

