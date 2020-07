Per Salvini e Sgarbi ho un suggerimento: fate come Bacone (Di lunedì 27 luglio 2020) di Monica Valendino Di questi tempi è bene ricordare un aneddoto che viene proposto a tutti coloro che iniziano ad approfondire la filosofia della scienza. Si tratta della morte di Sir Francis Bacon (Francesco Bacone, 1561-1626): l’illustre filosofo, dopo una vita intensa, decise di proporre una tesi su come il gelo potesse conservare meglio la carne di un pollo. Durante uno dei suoi esperimenti pensò bene quindi di imbottire di neve un volatile, anticipando di fatto la nascita dei frigoriferi, buscandosi però un’infreddatura che lo portò a prematura morte. Da qui il dibattito scientifico e filosofico sul deduttivismo e l’induttivismo presero ulteriore vigore. Il metodo deduttivo è, in breve, il procedimento razionale che fa derivare una certa conclusione da premesse più generiche, dentro cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

