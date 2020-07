Parolo l'uomo in più della Lazio: è rinato dopo il lockdown (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - Marco Parolo è tornato al top. Il centrocampista della Lazio , dopo un inizio di stagione in cui ha giocato poco, è diventato ora un uomo imprescindibile. Dalla ripartenza in poi, anche per via ... Leggi su corrieredellosport

FrancescoG62 : Parolo l'uomo in più della Lazio: è rinato dopo il lockdown - sportli26181512 : Parolo l’uomo in più della #Lazio: è rinato dopo il lockdown: Il centrocampista biancoceleste era finito un po’ ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Parolo uomo Parolo l’uomo in più della Lazio: è rinato dopo il lockdown Corriere dello Sport Lazio, le pagelle di CM: Immobile e Correa super! Luiz Felipe unico bocciato

Strakosha 6,5: parate di grande livello su Zaccagni e Di Carmine e sempre attento anche sui palloni alti. Patric 6: sicuramente meglio nel secondo tempo, quando ...

Edilizia popolare, incarico nazionale e regionale in Forza Italia per Patrizio Losi

Forza Italia Piacenza si congratula, attraverso il suo commissario Gabriele Girometta, per le importanti cariche ricevute dall’architetto Patrizio Losi dal direttivo regionale e nazionale. Il responsa ...

Strakosha 6,5: parate di grande livello su Zaccagni e Di Carmine e sempre attento anche sui palloni alti. Patric 6: sicuramente meglio nel secondo tempo, quando ...Forza Italia Piacenza si congratula, attraverso il suo commissario Gabriele Girometta, per le importanti cariche ricevute dall’architetto Patrizio Losi dal direttivo regionale e nazionale. Il responsa ...