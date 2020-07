Pagelle Juve Stabia-Cremonese 1-2: voti e tabellino Serie B 2019/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juve Stabia- Cremonese 1-2, trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020. Al Romeo Menti bastano 10 minuti alla Cremonese per andare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castagnetti trova Ciofani che di testa la insacca alle spalle di Provedel. Gli uomini di Caserta vanno alla ricerca del pareggio, ma nonostante un buon pressing non riescono a mettere paura ai grigiorossi che gestiscono bene il vantaggio. Sul finale di primo tempo Di Mariano va ad un passo dal gol con un destro a giro che sfiora l’incrocio dei pali. Nella ripresa la Cremonese va vicino al doppio vantaggio con Claiton che si ... Leggi su sportface

