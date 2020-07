Ostia, Tenta di Vendere un Bimbo di Due Anni in Spiaggia: Denunciato (Di lunedì 27 luglio 2020) Offriva il Bimbo di due Anni ai bagnanti, un turista alla fine ha dato l’allarme, il piccolo è stato portato in ospedale. Offriva un bambino di due Anni in cambio di denaro nel lungomare Amerigo Vespucci ad Ostia, alla fine il 25enne rom è stato Denunciato. Sono stati i militari della Guardia di Finanza a segnalare il giovane dopo il comportamento scioccante del giovane, ieri mattina, domenica 26 luglio camminava nel litorale con un bambino di due Anni in braccio offrendolo come merce in vendita. Tra gli sguardi sbigottiti dei bagnanti un uomo ha avvertito così dei finanzieri che si trovavano poco distante, ma al momento del ritorno in Spiaggia si era già allontanato verso il centro. Il 25enne aveva abbandonato per strada ... Leggi su youreduaction

