Migranti: Salvini, ‘Italia in pericolo e esponenti Pd-Iv in gita in barca’ (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Sbarchi triplicati rispetto all’anno scorso, con i clandestini che vengono recuperati perfino in prossimità delle acque maltesi, mentre Lampedusa è al collasso e centinaia di immigrati scappano dai centri di accoglienza col rischio di diffondere il Covid-19. Eppure, ormai da un anno nessun parlamentare della maggioranza organizza gite per incontrare i finti profughi: ora Pd e Iv preferiscono divertirsi in motoscafo al largo di Ischia. Altro che cancellare i decreti sicurezza: questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.L'articolo Migranti: Salvini, ‘Italia in pericolo e esponenti Pd-Iv in gita in barca’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

