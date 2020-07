Mickey Rourke: "Elon Musk sfida Johnny Depp? Ho un'idea migliore: prova a picchiare me" (Di lunedì 27 luglio 2020) Mickey Rourke risponde per le rime a Elon Musk, che ha sfidato Johnny Depp in un combattimento, invitandolo a prendersela con qualcuno della sua taglia. Mickey Rourke interviene nella disputa tra Elon Musk e Johnny Depp, di fronte alla minaccia lanciata dal miliardario possessore di Tesla, Michey Rourke rilancia invitandolo a rifarsela con uno della sua stazza... lui per esempio. In questo periodo Mickey Rourke è più bellicoso del solito. Dopo aver rinverdito la lite con Robert De Niro definendolo "fottuto piagnucolone", l'attore con l'hobby del pugilato se la prende con il miliardario ... Leggi su movieplayer

In questo periodo Mickey Rourke è più bellicoso del solito. Dopo aver rinverdito la lite con Robert De Niro definendolo "fottuto piagnucolone", l'attore con l'hobby del pugilato se la prende con il mi ...

