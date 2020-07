"Meghan è la showgirl di Harry con un passato scomodo. Aggressiva ed esigente" (Di lunedì 27 luglio 2020) “La showgirl di Harry con un passato scomodo”. Così alcuni membri della famiglia reale britannica erano soliti chiamare la moglie del principe secondo la biografia non autorizzata ‘Finding Freedom’ di cui il Times ha pubblicato sulla sua edizione domenicale il secondo estratto in esclusiva. Offese, pregiudizi e mancanze di rispetto da parte della Corte che il secondogenito di Carlo e Diana non ha voluto tollerare, riferiscono agli autori del libro Omid Scobie e Carolyn Durand alcuni amici. Soprattutto quando a perpetrarle era il fratello William che all’inizio della conoscenza tra Harry e Meghan avvertì il fratello a non “avere fretta” e “prendersi tutto il tempo necessario per conoscere questa ragazza”.Parole che, ... Leggi su huffingtonpost

