Juventus campione, Matuidi e Pjanic hanno un messaggio per le rivali (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus fa festa e negli spogliatoi i giocatori si divertono. Tra Champagne e dirette social. Proprio i live dei protagonisti stanno facendo in queste ore il giro del web. In particolare le parole di Blaise Matuidi e Miralem Pjanic che hanno mandato un messaggio alle rivali: "Tutte chiacchiere, noi vinciamo", ha detto il francese. Poi anche Pjanic: "Mi raccomando dovete fare come questa stagione. Vi auguro di continuare così anche nei prossimi anni".caption id="attachment 997997" align="alignnone" width="622" Juventus Matuidi Pjanic/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

