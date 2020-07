Inchiesta camici, il centrodestra manifesta in consiglio per Fontana: bandiere lombarde e urla alla fine del suo intervento (Di lunedì 27 luglio 2020) “Intendo guidare con orgoglio, con rinnovato entusiasmo e con immutata responsabilità questa Regione“, così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana ha concluso il suo intervento in consiglio Regionale per riferire sull’Inchiesta camici. Immediata la reazione del centrodestra con applausi e quella della Lega che ha esposto e sventolato le bandiere della Regione con la rosa camuna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - carlaruocco1 : Attilio #Fontana risulta indagato per “frode in pubbliche forniture” nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo milion… - EleonoraEvi : La disastrosa gestione durante emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla… - cocchi2a : RT @EleonoraEvi: La disastrosa gestione durante emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla fornitu… - clikservernet : Inchiesta camici, il centrodestra manifesta in consiglio per Fontana: bandiere lombarde e urla alla fine del suo in… -