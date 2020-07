In Trentino l’orso M49 è riscappato: tre mesi in gabbia e poi la nuova fuga (Di lunedì 27 luglio 2020) TRENTO – È fuggito un’altra volta l’orso M49, rinchiuso nel Centro del Casteller da fine aprile dopo essersi reso protagonista di diverse incursioni in baite: la fuga è avvenuta questa notte, dopo la precedente ‘evasione’ di un anno fa, proprio in luglio. L’animale è riuscito a superare la barriera elettrica e, raggiunta l’ultima recinzione, ha divelto la rete elettrosaldata piegando l’inferriata dello spessore di 12 millimetri fino a ricavarne un’apertura sufficiente per scivolare all’esterno. Leggi su dire

